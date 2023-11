Trabalhadores das empresas de distribuição em greve

Os trabalhadores das empresas de distribuição estão em greve este sábado. Exigem o aumento dos salários, a valorização das carreiras e a revisão do contrato coletivo de trabalho.

A ação foi convocada em outubro pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

Os trabalhadores reivindicam o aumento geral dos salários, a valorização das carreiras profissionais e a revisão do contrato coletivo de trabalho (CCT) que, segundo a estrutura sindical, não é revisto desde 2016.

"Não aceitamos que num mesmo setor convivam lucros milionários para as empresas e salários muito próximos do salário mínimo nacional, quer entrem hoje, quer trabalhem no mesmo local há décadas, para os trabalhadores", vincou, em outubro, o CESP.