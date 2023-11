Operação Influencer. Costa fala às 20 horas para explicar política de investimentos

O primeiro-ministro vai falar ao país às 20h00, a declaração está marcada para a residência oficial em São Bento.

A Renascença sabe que, perante a "Investigação Influencer", o primeiro-ministro quer explicar ao país a política de investimentos nas áreas digital e de ambiente, áreas diretamente ligadas ao caso.

É ainda explicado à Renascença por diversas fontes próximas de António Costa que se trata de uma conferência de imprensa sobre opções e políticas de fundo numa tentativa de tranquilizar o país sobre o trabalho que o Governo tem realizado nas áreas que agora estão sob investigação.

Sobre João Galamba, o ministro das infraestruturas estará com o futuro em suspenso e a sua manutenção no Governo depende de uma conversa que está marcada entre o primeiro-ministro e o Presidente da República para a próxima terça-feira.

Não é de excluir que Galamba possa sair do Governo nos próximos dias, tendo até em conta que o primeiro-ministro foi questionado na quinta-feira sobre a hipótese de demissão do ministro, respondendo que "ficou de falar com o senhor Presidente da República sobre esse assunto".

A declaração deste sábado, ocorre um dia depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter informado que o inquérito a António Costa começou a 17 de outubro.

O Ministério Público referiu que quando a notícia foi conhecida, na terça-feira, "encontrava-se já instaurado no Supremo Tribunal de Justiça o inquérito" há 22 dias.

"Tal instauração, a que o Ministério Público se encontra vinculado por imposição legal sempre que obtém notícia da eventual prática de factos criminalmente relevantes, remonta a 17 de outubro de 2023, tendo decorrido, na circunstância, da atribuição pelo Código de Processo Penal de foro especial ao Primeiro-Ministro", esclareceu a PGR, em comunicado.

António Costa, que apresentou a demissão na terça-feira, é alvo de uma investigação autónoma do MP num inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, após suspeitos da investigação "Influencer" terem invocado o seu nome como tendo intervindo para desbloquear procedimentos.

No dia da demissão, Costa recusou a prática “de qualquer ato ilícito ou censurável”.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

[Notícia atualizada às 15h15]