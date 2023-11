GNR e bombeiros fazem buscas para encontrar idoso desaparecido em Almodôvar

Militares da GNR e operacionais dos bombeiros estão a realizar hoje buscas para encontrar um idoso, de 86 anos, que desapareceu na sexta-feira, no Monde do Dogueno, no concelho de Almodôvar (Beja), disse fonte da GNR. .

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o desaparecimento do idoso, que possui "problemas psicológicos", foi comunicado à GNR na sexta-feira, pelas 21.00.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que as buscas foram retomadas hoje pelas 08h35.

As buscas estão a decorrer na zona do Monte da Ribeira, na freguesia rural de Santa Cruz, no concelho de Almodôvar.

Nas operações de socorro estão envolvidos seis operacionais e cinco militares da GNR apoiados por quatro veículos.