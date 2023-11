CGTP realiza manifestação nacional neste sábado

A CGTP espera milhares de trabalhadores, pensionistas e famílias na manifestação nacional deste sábado, que se realiza em dois pontos, no Porto e em Lisboa, pelo aumento dos salários e pensões, contra a subida do custo de vida, disse à Lusa a dirigente da CGTP Ana Pires.

Para a intersindical, a atual crise política na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, e da convocação de eleições antecipadas para 10 de março pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, possibilitando a aprovação este mês do Orçamento do Estado para 2024, aumenta a necessidade de os trabalhadores intensificarem a luta.

A manifestação nacional realiza-se sob o lema "Pelo Aumento dos Salários / Contra o Aumento do Custo de Vida" e tem como objetivo mobilizar "os trabalhadores e as famílias, os reformados e pensionistas, os jovens e outras camadas da população, para saírem à rua pelos aumentos dos salários e pensões, o direito à habitação, o direito à saúde e o SNS, a defesa e fortalecimento dos serviços públicos, na exigência de um outro rumo para país", segundo um comunicado da CGTP.