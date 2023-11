Advogado de Vítor Escária diz que posse de dinheiro "não é nenhum crime"

Prosseguem este sábado os interrogatórios aos arguidos detidos no âmbito do processo "Influencer", depois de ter começado a ser ouvido na sexta-feira, o CEO da Start Campus, Afonso Salema, volta este sábado ao Campus da Justiça. O ex-chefe de Gabinete de António Costa, Vitor Escária, e Lacerda Machado também deverão ser ouvidos este sábado pelo juiz de instrução criminal.

Trata-se do primeiro interrogatório a Vitor Escária. À porta do tribunal, esta manhã, o advogado Tiago Rodrigues Bastos considerou "normal" o facto de primeiro-ministro "não saber" do valor monetário que Vitor Escária tinha no escritório.

"Não é posse de nenhuma substância ilícita, não é nenhum crime, nem uma infração seja de que tipo for de ter essa quantia ter essa quantia no gabinete, que é o local de trabalho dele", afirmou o advogado, reiterando que "esse dinheiro não tem rigorosamente nada a ver com este processo".

Questionado sobre a origem do dinheiro encontrado, o advogado recusou prestar esclarecimentos em "praça pública", acrescentando: "Direi apenas que era dinheiro da sua atividade profissional".

Esta manhã, à entrada para o tribunal, o advogado do diretor executivo demissionário da Start Campus, Pedro Duro, afirmou que espera que não seja atribuída a medida de coação mais grave, a prisão preventiva a Afonso Salema.

"Se optar pela detenção, depois cabe-nos a nós, durante os interrogatórios e no trabalho que fizermos a seguir, na alegação, tentar demonstrar que isso não é necessário, sendo certo que isso pode estar em cima da mesa em abstrato, mas também é a medida mais gravosa e só se utiliza em último caso. Se o Tribunal entender que a deve utilizar em último caso, nós faremos aquilo que entendemos que devemos fazer em relação a essa matéria", declarou aos jornalistas.

[Notícia atualizada às 10h53]