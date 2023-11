Um morto em segundo acidente com aeronave em Ponte de Sor

Um morto e um ferido grave é o balanço de em segundo acidente com uma aeronave registado esta sexta-feira na zona de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre. As duas vítimas eram tripulantes de um voo de instrução.

A informação foi avançada à Renascença por fonte da Proteção Civil.

A vítima mortal é o homem de 40 anos que seguia na aeronave, enquanto o de 22 é o ferido grave.

No local está um helicóptero do INEM.

O acidente aconteceu pelas 16h00.

Este é o segundo acidente aéreo do dia em Ponte de Sor. De manhã, a queda de um ultraleve provocou dois feridos junto à barragem de Montargil.