UGT saúda possibilidade de aprovação do OE2024

O líder da UGT destacou ainda que a aprovação do OE2024 "garante também a efetivação de compromissos fundamentais" assumidos no âmbito do acordo de reforço de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, assinado em sete de outubro passado.

"Vamos ver como é que as coisas se vão desenvolver", disse, saudando, ainda assim, "o estabelecimento de um calendário que permita a aprovação do orçamento para 2024", na medida em que assim se "garante um quadro relevante de estabilidade e de previsibilidade para o país".

Salientando que "o mais natural processo no âmbito de um Estado de direito democrático é o ato eleitoral", Mário Mourão disse, contudo, estar "consciente das implicações desta decisão para um futuro próximo", nomeadamente no que diz respeito a um "previsível cenário de abrandamento dos diversos processos importantes".

"Sobre se foi a melhor opção, não me vou pronunciar. Foi entendimento do senhor Presidente da República convocar eleições, portanto, vou respeitar. É uma decisão que a UGT regista e aceita", afirmou o secretário-geral da central sindical em declarações à agência Lusa.

A UGT "regista e aceita" a decisão do Presidente da República de convocar eleições legislativas para março, saudando que o calendário estabelecido permita a aprovação do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) e assegure alguma "estabilidade e previsibilidade".

Para a central sindical, é agora fundamental que o período até às eleições "seja pautado pela elevação dos seus intervenientes e pela tentativa de gerar tomadas de decisão informadas e conscientes por parte de todos os portugueses".

"A UGT faz um apelo ao voto, porque a nossa democracia do voto tem que funcionar e o futuro do país depende de todos os portugueses. É importante que todos os portugueses se manifestem neste próximo ato eleitoral", sustentou.

Finalmente, Mário Mourão apelou a que se "aprenda a respeitar as decisões do povo", que é "soberano": "Tive oportunidade de assistir, nestes últimos anos, a muita gente zangada por terem dado uma maioria a um partido. Vamos começar a respeitar aquilo que é a decisão do povo, soberano, sejam eles (os vencedores das eleições) quem forem. Deixemos o povo decidir e, seja qual for a decisão, é soberana e devemos respeitá-la", defendeu.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou na quinta-feira à noite que vai dissolver o parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 10 de março.

A decisão do Chefe de Estado foi anunciada após uma reunião do Conselho de Estado, convocada na sequência do pedido de demissão apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça após suspeitos num processo relacionado com negócios sobre o lítio, o hidrogénio verde e o 'data center' de Sines terem invocado o seu nome como tendo intervindo para desbloquear procedimentos.