Sindicato Independente dos Médicos mantém greve ao trabalho extraordinário

O Sindicato Independente dos Médicos decidiu manter a greve ao trabalho extraordinário nos trabalhos de saúde primários.

“O Sindicato Independente dos Médicos mantém a greve ao trabalho extraordinário nos cuidados de saúde primários, enquanto o Governo se mantiver em funções”, diz à Renascença Jorge Roque da Cunha.

O presidente do sindicato revela que esta sexta-feira foi solicitada “formalmente ao senhor ministro da Saúde a reabertura do processo negocial”.

Roque da Cunha considera que “já que a dissolução não é imediata e o Governo ainda está em funções, ainda há uma janela de oportunidade para que alguns desses problemas possam ser mitigados”.

Também a FNAM entende que com o Governo em plenitude de funções, o Ministério da Saúde deve retomar, de imediato, as negociações com os sindicatos.

“Entendemos que continuamos a ter um interlocutor, não por muito tempo, mas ele existe. O governo existe, pode legislar, o Ministro da Saúde é o mesmo e pode decidir, e nada justifica ficarmos parados cinco meses até às eleições ou 12 meses para voltarmos a reunir com uma nova equipa ministerial”, disse à Renascença Joana Bordalo e Sá.