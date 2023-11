Pilotos da TAP filmam aurora boreal em voo até Lisboa

Pilotos da TAP captaram a aurora boreal num vídeo gravado a meio de um voo entre Estados Unidos e Portugal.

Num voo entre São Francisco e Lisboa, este fim de semana, os pilotos da companhia aérea captaram um vídeo do fenómeno, que entretanto a empresa partilhou nas redes sociais.

Não é a primeira vez que o fenómeno é avistado na latitude em que Portugal se insere, contudo não é uma possibilidade habitual.

A aurora boreal é o resultado de quando ondas de plasma do Sol perturbam o campo magnético da Terra e atingem as camadas mais altas da atmosfera do planeta.

Depois da atmosfera absorver a energia dos ventos solares, a radiação é libertada, incluindo a luz que é visível ao olho humano.