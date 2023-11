Fenprof. “É um péssimo orçamento”

O Orçamento do Estado (OE) para 2024, que irá ser aprovado pelos deputados socialistas, é um “péssimo orçamento” para a educação.

A posição foi defendida, esta sexta-feira, pelo líder da Federação Nacional dos Professores (FENPROF), Mário Nogueira, em conferência de imprensa, após as declarações, esta quinta-feira, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa sobre o futuro do país.

“É um péssimo orçamento. É um orçamento que não serve a educação, que não serve as escolas, nem os professores”, afirmou o sindicalista.

“Este é um mau orçamento para a educação porque aquilo que prevê de atualização das verbas para a educação limita-se a ser o valor da inflação”, justificou.

Durante a conferência de imprensa, na Escola Secundária de Camões, em Lisboa, Mário Nogueira adiantou, ainda, que a FENPROF vai reunir-se com todos os partidos com o objetivo de encontrar respostas e soluções concretas dos partidos para a situação dos docentes.