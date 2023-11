BE reúne Mesa Nacional no dia 19 de novembro

A coordenadora do BE anunciou esta sexta-feira que a Mesa Nacional vai reunir-se em 19 novembro para definir um calendário para as legislativas antecipadas, prevendo ter as primeiras candidaturas aprovadas em dezembro e o programa eleitoral em janeiro.

Numa conferência de imprensa sobre a decisão do Presidente da República de dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas para 10 de março, Mariana Mortágua escusou-se a responder a perguntas sobre a possibilidade de uma nova "geringonça" ou sobre os possíveis candidatos à liderança do PS, justificando que "preocupação do Bloco de Esquerda é encontrar soluções para o país" nas áreas onde se vivem diferentes problemas como a saúde, a educação, a habitação ou os salários.

"Marcamos uma reunião da Mesa Nacional para o próximo dia 19 de novembro. Vai discutir a situação política, vai definir um calendário do BE para as próximas eleições", adiantou.

Os primeiros nomes do BE para estas eleições serão aprovados em dezembro, de acordo com Mariana Mortágua, que apontou para janeiro o programa eleitoral para apresentar ao país "com alternativas para aquilo que conta e para aquilo que interessa à vida das pessoas".

Sobre o facto de o Governo ficar demissionário durante pelo menos quatro meses, a líder do BE considerou "muito preocupante".

"Todo o tempo que se passa com um governo demissionário é uma situação que se arrasta e que nada traz de bom para as soluções que o país precisa. Compreendemos, no entanto, a necessidade que a marcação das eleições respeite os processos internos democráticas de cada partido para que todas as forças políticas possam participar em igualdade de circunstâncias nas eleições", disse.