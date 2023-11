Agitação marítima põe sete distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira sob aviso amarelo os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo, devido à previsão de agitação marítima forte.

O aviso amarelo vai vigorar até às 18h00 por se preverem ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, aguaceiros fracos, mais prováveis no Minho e Douro litoral, passando a períodos de chuva a partir do meio da tarde, que poderá ser por vezes forte no Minho.

As previsões apontam ainda para vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas a partir da tarde, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida de temperatura.