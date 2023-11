Operação Influencer. Interrogatórios aos cinco detidos devem arrancar esta tarde

Os interrogatórios dos cinco detidos no âmbito da Operação Influencer, que investiga suspeitas de tráfico de influência nos negócios do lítio e do hidrogénio verde, só devem começar esta quinta-feira à tarde no Tribunal Central de Instrução Criminal, segundo fonte do tribunal.

De acordo com a mesma fonte, as defesas dos arguidos detidos têm estado esta manhã a ouvir escutas que não estavam transcritas, sendo que apenas depois de concluída essa fase se poderá dar início aos interrogatórios perante o juiz de instrução criminal Nuno Dias Costa.

O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, vai ser o primeiro a prestar declarações, seguindo-se o advogado e administrador da sociedade Start Campus Rui Oliveira Neves, o CEO da empresa, Afonso Salema, o chefe de gabinete do primeiro-ministro demissionário, Vítor Escária, e, por último, o consultor Diogo Lacerda Machado, conhecido por ser o melhor amigo de António Costa.

Além dos cinco detidos, foram também constituídos arguidos o antigo governante e porta-voz do PS João Tiago Silveira, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta.

Este processo visa as concessões de exploração de lítio de Montalegre e de Boticas, ambos em Vila Real; um projeto de produção de energia a partir de hidrogénio em Sines, Setúbal, e o projeto de construção de um data center na Zona Industrial e Logística de Sines pela sociedade Start Campus.

O primeiro-ministro, António Costa, que apresentou a demissão esta terça-feira, é alvo de uma investigação autónoma do MP num inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, após suspeitos terem invocado o seu nome como tendo intervindo para desbloquear procedimentos nos negócios investigados.