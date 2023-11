Homem de 60 anos morre atingido por viga de ferro em acidente de trabalho

Um homem de 60 anos morreu esta quinta-feira na Maia, no distrito do Porto, na sequência de um acidente de trabalho, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia.

O alerta foi dado pelas 13:45 e, segundo a fonte dos bombeiros, o homem morreu "por ter sido atingido por uma viga de ferro" na empresa onde trabalhava.

À chegada dos meios de socorro ao local o homem já estava morto, acrescentou a fonte.

O corpo foi, entretanto, enviado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, disse ainda.

A Autoridade para as Condições no Trabalho está a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte, informou a fonte.