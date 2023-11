Um morto em choque entre ligeiro e pesado na A1

Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma viatura pesada, esta quarta-feira, na A1, no concelho da Mealhada, provocou uma vítima mortal, disse fonte da Proteção Civil.

O acidente terá ocorrido por volta das 11h00, no sentido norte-sul, pouco antes da saída em direção à Mealhada, referiu fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Aveiro.

De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal era o ocupante da viatura ligeira, com o óbito a ter sido confirmado no local.

A via esteve apenas condicionada, não tendo sido registados quaisquer feridos, acrescentou.

No terreno, estiveram presentes 17 operacionais apoiados por seis viaturas da GNR, Bombeiros de Oliveira do Bairro, Brisa, e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro, referiu.