Câmara de Sines diz estar a colaborar com a Justiça

No comunicado, a autarquia referiu que "se mantém colaborante com a investigação".

A Câmara de Sines (Setúbal) disse estar a colaborar com a investigação judicial a negócios ligados ao lítio, hidrogénio e centro de dados que, na terça-feira, levou à detenção do presidente, Nuno Mascarenhas (PS).

No local "aguarda-se a chegada do Ministério Públi(...)

Contactado hoje pela agência Lusa, o vice-presidente, Fernando Ramos, explicou que as diligências de busca no edifício principal da câmara "decorreram até às 20:30" de terça-feira, tendo abrangido ainda outros serviços da autarquia.

"As diligências foram sempre acompanhadas pelo presidente Nuno Mascarenhas", detido no âmbito da operação, "e com o apoio de todos os serviços solicitados", argumentou.

De acordo com Fernando Ramos, "a câmara esteve encerrada ao longo do dia", mas voltou hoje "à normalidade e ao seu regular funcionamento".

Questionado pela Lusa, o vice-presidente não quis comentar a investigação judicial em concreto, que implicou a detenção do autarca e de mais quatro pessoas e a constituição de dois arguidos, tendo também levado à demissão do primeiro-ministro, António Costa.