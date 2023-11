Três pessoas foram transportadas para o Hospital de São José durante a tarde desta terça-feira, após um incêndio num hostel na baixa de Lisboa.

À Renascença, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa indicou que as vítimas ficaram com dificuldades de respiração devido à inalação de fumos.

As chamas destruíram o primeiro andar do edifício. A causa do incêndio está a ser investigada.

No combate ao fogo estiveram 24 operacionais.