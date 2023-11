Hidrogénio e dados sob investigação. Start Campus confirma buscas

A empresa Start Campus, responsável pelo centro de dados, em Sines, confirmou esta terça-feira ter sido alvo de uma operação de buscas nas suas instalações em Lisboa no âmbito da investigação sobre negócios ligados ao lítio e hidrogénio.

Num comunicado oficial, a empresa responsável pela construção do centro de dados SINES 4.0 confirmou que “foi alvo de uma operação de buscas conduzida pelas autoridades judiciais nas suas instalações, como parte de uma investigação mais ampla”.

“A empresa está a cooperar com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias e solicitadas, para garantir uma investigação completa e imparcial de todos os factos necessários”, especificou.

Na mesma nota, a Start Campus reafirmou “o seu total compromisso com a transparência, legalidade e integridade de todas as suas operações e em todas as fases do desenvolvimento do seu investimento em Portugal” e assegurou “que continuará as suas operações e investimento em Portugal”.

A investigação sobre os projetos de lítio e hidrogénio levaram hoje ao pedido de demissão do primeiro-ministro, António Costa, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre este assunto.