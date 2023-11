Está a aumentar o recurso a empresas privadas para cuidados de saúde ao domicílio

Por falta de resposta do Estado, está a aumentar o recurso a empresas privadas para cuidados ao domicílio. Não há números concretos, mas quem trabalha diretamente com essa realidade não tem dúvidas.

O presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados diz que o Estado não está a ser capaz de garantir o apoio domiciliário a quem dele necessita. O que faz com que esteja a aumentar o recurso a empresas privadas. José Bourdain pede, por isso, uma gestão integrada entre público e privado nesta matéria.

“O tradicional apoio domiciliário em geral, a perceção que eu tenho é que quer na minha própria organização, quer organizações com quem eu falo é que efetivamente há cada vez uma maior procura, o que se explica muito também pela falta de recursos públicos”, diz José Bourdain.

As pessoas vivem cada vez mais anos, estão a ficar cada vez mais dependentes, e segundo o presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados “era necessária uma gestão totalmente integrada entre público e privado, de cuidados continuados, lares idosos, apoio domiciliário para que as pessoas efetivamente consigam ter a resposta que necessitam”.

Além disso “é preciso que o Estado também invista mais em cuidados continuados e lar de idosos em serviço de apoio domiciliário”, defende.

José Bourdain denuncia ainda o que diz serem obstáculos criados para impedir o alargamento dos acordos de cooperação entre os setores público, social e o privado.

“No caso dos alargamentos dos acordos de cooperação com a segurança social a nível do apoio domiciliário praticamente não existem e estamos a assistir, e eu próprio sinto isso na pele, uma série de desculpas burocráticas que são inventadas, digamos assim, para que efetivamente as entidades não tenham acesso a esses acordos de cooperação”, denuncia.

“Não conseguimos que uma pessoa, por exemplo, saia de uma cama de hospital e venha para um apoio domiciliário porque não há vagas, portanto, e a própria rede de cuidados está entupida com casos sociais”, exemplifica.

Portugueses recorrem cada vez mais a empresas privadas

São cada vez mais os portugueses a recorrerem empresas privadas para assegurar cuidados de saúde em casa.

A Renascença foi conhecer uma empresa especializada em serviços de enfermagem, na Trofa, que fala de um negócio em crescimento graças, sobretudo, à classe media alta e à falta de respostas das IPSS.

“Além de crescermos na Trofa, depois começámos a alargar as solicitações para os concelhos vizinhos e cada vez mais há mais procura, mais necessidade. É continuar a aumentar”, conta Paulo Martins.

Especializada em enfermagem, a empresa presta todo o tipo de cuidados de saúde ao domicílio, em média por 12 a 15 euros à hora.

“Imaginem um internamento hospitalar e nós fazemos tudo, desde cuidados de higiene, enfermagem, fisioterapia, análises clínicas, com os acordos que nós temos, ajustamos alguns médicos de clínica geral para fazerem visitas domiciliárias, e temos também uma médica da área da neurologia que faz a avaliação”, exemplifica.

Segundo Paulo Martins, o serviço tem cada vez mais procura e serve também de retaguarda aos cuidadores informais, quando faltam outras respostas.