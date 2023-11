Costa de novo reunido com Marcelo em Belém, após reunião do Presidente com PGR

A Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, reuniu-se esta terça-feira com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, na sequência das buscas em São Bento. A reunião com o Presidente da República já terminou, à qual se seguiu um segundo encontro do primeiro-ministro com o chefe de Estado.

Na sequência das buscas desta manhã, a Procuradoria-Geral da República (PGR) informou em comunicado que o Supremo Tribunal de Justiça vai abrir um inquérito ao primeiro-ministro, António Costa, no âmbito de uma investigação relacionada com os negócios do lítio (em Boticas e Montalegre) e do hidrogénio verde e a instalação de um "data center" em Sines.

No mesmo comunicado, a PGR explica que surgiram suspeitas “do nome e da autoridade do primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido”.

No rescaldo das buscas ao gabinete do chefe do Governo, António Costa dirigiu-se a Belém para se reunir com Marcelo num primeiro momento, tendo voltado a encontrar-se com o Presidente da República já depois da notícia de que vai ser investigado pelo STJ.