Concurso para contratar 1.000 técnicos superiores conta com quase 19 mil candidaturas

O concurso para contratação futura de 1.000 técnicos superiores para a administração pública, encerrou na segunda-feira com quase 19 mil candidaturas, disse hoje fonte oficial do Ministério da Presidência do Conselho de Ministros.

"O procedimento concursal centralizado que visa a contratação de 1.000 novos técnicos superiores para a administração pública recebeu um total de 18.924 candidaturas, submetidas entre os dias 20 de outubro e 06 de novembro", avança o gabinete, em comunicado.

O concurso decorreu exclusivamente "online" no portal do emprego público e permitirá a constituição de reservas de recrutamento abrangendo as áreas jurídica (16,6%), económica (10,3%), financeira (23,3%), de gestão patrimonial (12,3%) e de planeamento, controlo e avaliação de políticas públicas (37,6%).

De acordo com o ministério, a média de idades dos candidatos fixou-se nos 35 anos, sendo que cerca de 40% das candidaturas são de candidatos com 29 ou menos anos.

Segue-se agora a análise de candidaturas pela Direção-geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), e posteriormente a prestação de provas de conhecimento e de avaliação psicológica, sendo a lista final organizada de acordo com os resultados.

"Após a constituição das reservas de recrutamentos, que se prevê aconteça no segundo trimestre de 2024, são publicitados procedimentos de oferta de colocação que permitirão aos candidatos manifestarem as suas preferências, sendo depois convocados para a realização das entrevistas de avaliação de competências pelos empregadores públicos", explica o gabinete.

Segundo a mesma fonte, "as reservas de recrutamento podem ser utilizadas para a contratação de trabalhadores na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado ou a termo resolutivo, desde que os candidatos manifestem disponibilidade para ocupar esses postos de trabalho".

"Com o objetivo de atrair recursos humanos qualificados e revitalizar o corpo técnico do Estado, e em linha com o compromisso assumido de rejuvenescimento e capacitação da administração pública, o Governo definiu o objetivo de realizar anualmente, até 2026, novos procedimentos de recrutamento centralizado, de acordo com as necessidades sinalizadas pelos serviços", continua o ministério.

Os concursos serão lançados anualmente após ser recolhida a informação relativa às necessidades dos serviços e conclusão do ano letivo, refere o gabinete.

A remuneração de entrada na administração pública para um técnico superior é atualmente de 1.333,35 euros brutos. Se se concretizarem os aumentos salariais previstos, no próximo ano a remuneração de ingresso será de 1.385,99 euros.