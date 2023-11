Urgência do Santa Maria recebeu mais 13% de doentes no fim de semana

A urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, recebeu 766 doentes, este fim de semana, mais 13% do que no fim de semana anterior, apurou a Renascença.



Este aumento resulta dos encerramentos de outras unidades da região, por falta de médicos.

O Centro Hospitalar Lisboa Norte garante que, apesar da pressão, continua a ter capacidade de resposta e não foi necessário ativar o plano de contingência.

Em declarações à Renascença, António Lacerda Sales, antigo secretário de Estado da Saúde, defende que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, não pode ficar sozinho nas negociações com os sindicatos médicos e chama todo o Governo a jogo.

Pede a intervenção de todos os órgãos de soberania, profissionais de saúde e "agentes responsáveis" para se chegar "rapidamente" a um acordo.



Lacerda Sales pede ainda aos sindicatos que não optem pelo "tudo ou nada", admitindo que o Governo pode responder às reivindicações dos médicos "de forma faseada no tempo".