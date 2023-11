Número de médicos inscritos na Ordem aumentou quase 38% numa década

De acordo com os dados que estão no Portal do SNS, na área relativa à Transparência, numa década há mais 6.895 médicos no serviço público, mas inscreveram-se 16.738 na Ordem, ou seja, há cerca de 10 mil profissionais (9.843), que não entraram no SNS.

Quanto às horas extraordinárias feitas pelos médicos, numa década mais do que duplicaram, passando de 5, 6 milhões de euros, em 2012 para 13,5 milhões de euros, em 2022. Este ano, até agosto, o SNS já acumulou mais de 12 milhões de horas extraordinárias.

António Costa, num artigo de opinião publicado esta segunda-feira no jornal Público, defendeu que é necessário reduzir o recurso excessivo a horas extraordinárias no Serviço Nacional de Saúde, considerando que é um problema dos profissionais que as fazem, mas também do próprio sistema.

Para o primeiro-ministro, este problema resolve-se com a criação de mais cursos de medicina e de mais vagas nas universidades.

De acordo com os dados divulgado no Portal do SNS, em outubro havia 1,6 milhões de portugueses sem médico de família atribuído. Trata-se do valor mais alto desde 2016.