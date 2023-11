Medina nas negociações com os médicos? "Seria importante", admite Roque da Cunha

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) concorda com a entrada do ministro das Finanças nas negociações para resolver o impasse no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

É a resposta de Jorge Roque da Cunha à sugestão feita na Renascença pelo ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

António Lacerda Sales defende que a negociação não deve ser um exclusivo do Ministério da Saúde e sugerindo o envolvimento de Fernando Medina nas reuniões entre Manuel Pizarro e os sindicatos dos médicos.

“Estamos a ver o Ministério da Saúde muito preso ao fascínio que o Dr. Medina tem, quando atravessa os corredores de Bruxelas e anuncia um superavit nas contas públicas”, alerta o secretário-geral do SIM.

Roque da Cunha argumenta que "os portugueses pagam impostos como nunca tiveram e têm acesso aos cuidados de saúde, de tal maneira debilitados, como nunca tiveram e, por isso, seria importante [Fernando Medina envolver-se nas negociações]… era uma forma de o ministro das Finanças poder respaldar o ministro da Saúde”.

Ainda sem um acordo à vista com o Governo, para garantir a previsibilidade dos serviços de saúde, os médicos voltam na próxima quarta-feira ao Ministério da Saúde.