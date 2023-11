Mau tempo. Onze barras fechadas devido à agitação marítima forte

Onze barras marítimas estão fechadas à navegação e uma está condicionada devido à previsão de forte agitação marítima, que levou o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar 10 distritos sob aviso amarelo.

De acordo com informação disponível no site da Marinha Portuguesa, as barras de Aveiro, Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Vila do Conde, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

A barra de Leixões está fechada a embarcações de comprimento inferior a 35 metros.

Por causa da ondulação, o IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje e Beja, Faro e Setúbal até às 12:00, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Nos últimos dias, parte da costa de Portugal continental esteve sob aviso vermelho, o mais grave, devido às condições do mar. .