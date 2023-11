Homem mata mulher doente em Massamá

Um homem, com cerca de 70 anos, matou esta segunda-feira a mulher doente em Massamá, no concelho de Sintra, e suicidou-se, avança o Correio da Manhã.

A mulher sofria de doença prolongada e o homem seria o seu cuidador.

Uma pistola foi encontrada no local do crime.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Entre janeiro e setembro deste ano registaram-se 18 mortes em contexto de violência doméstica, das quais 14 mulheres, três homens e uma criança, segundo dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) divulgados esta segunda-feira.



Face ao período homólogo de 2022 há uma diminuição no número total de vítimas, uma vez que nos primeiros nove meses do ano passado já se contabilizavam 21 mortes associadas a violência doméstica (20 mulheres e uma criança), e fica igualmente abaixo dos totais registados no mesmo período dos anos 2021 (20), 2020 (20) e 2019 (27).