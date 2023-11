Chegou o EuroDreams. Primeiro sorteio tem lugar esta segunda-feira

O EuroDreams - um sorteio visto como uma versão simplificada do Euromilhões, mas que se diferencia na forma como o prémio é pago - terá o seu primeiro sorteio esta segunda-feira, depois de ter sido oficialmente anunciado em setembro.

Os sorteios do novo jogo de apostas europeu vão acontecer duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras entre as 20h00 e as 20h30. As apostas podem ser feitas até às 19h00 do dia do sorteio e os resultados deverão ser divulgados no site dos Jogos da Santa Casa por volta das 22h00.



Cada aposta custa 2,50 euros e, em caso de aposta simples, cada jogador tem de escolher uma combinação de seis números - entre um e 40 - e um “número de sonho” - de um a cinco.



À semelhança do que acontece com outros jogos da Santa Casa, o Estado arrecadará 20% em imposto de selo do valor total dos prémios superiores a 5 mil euros.