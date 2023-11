"Ajuste secreto". Arranque de julgamento marcado por falta de condições no tribunal

O processo “ajuste secreto”, relacionado com suspeitas de corrupção em várias autarquias dos distritos de Aveiro e do Porto, começou hoje a ser julgado no Tribunal de Espinho, numa sessão marcada pela falta de condições da sala de audiências.

O processo, que tem como figura central o ex-vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol Hermínio Loureiro, conta com 65 arguidos, incluindo vários autarcas e ex-autarcas, além de quatro clubes desportivos e os seus respetivos presidentes.

Apesar de o processo pertencer ao Tribunal de Santa Maria da Feira, esta fase do julgamento vai decorrer no Tribunal de Espinho, no distrito de Aveiro, tendo em conta o elevado número de sujeitos processuais envolvidos.

Ainda assim, e devido à exiguidade da sala de audiências, houve vários advogados de defesa que tiveram de permanecer em pé, uma vez que não havia condições para estarem todos sentados, o que levou o juiz presidente a agradecer a disponibilidade de todos para se “sujeitarem a estas condições”.

O magistrado assinalou, contudo, que esta situação não deverá voltar a ocorrer, uma vez que prevê que nas próximas sessões “haverá muito menos gente na sala”.

A sessão da manhã foi ocupada com a identificação dos arguidos, que só deverá ficar concluída da parte da tarde.

O julgamento prossegue na terça-feira de manhã com o início da leitura das declarações prestadas pelos arguidos em fase de inquérito, que, segundo o juiz presidente, totalizam 94 horas e 35 minutos, e que irá durar cerca de 20 sessões.

Só depois disso é que serão ouvidos os arguidos que manifestaram intenção de prestar declarações ao tribunal.

Advogado de Hermínio Loureiro garante que o seu cliente “não lucrou um centavo”



À saída do Tribunal de Espinho, o advogado de Hermínio Loureiro garantiu que o seu cliente “não se locupletou com um centavo de dinheiro público”. “Há uma coisa que toda a gente pode facilmente constatar: o doutor Hermínio Loureiro é um homem que não lucrou um centavo”, disse o advogado Tiago Rodrigues Bastos.

O caso, relacionado com suspeitas de corrupção em várias autarquias dos distritos de Aveiro e do Porto, está centrado na Câmara de Oliveira de Azeméis e em Hermínio Loureiro, que presidiu àquela autarquia do distrito de Aveiro entre 2009 e 2016.

Questionado pelos jornalistas à saída do Tribunal, o advogado do ex-autarca referiu que o seu cliente “vive com as mesmas condições económicas que vivia antes de ser presidente da câmara e depois de ser presidente da câmara”.

“Está exatamente na mesma. Não enriqueceu, não se locupletou com um centavo de dinheiro público”, salientou, adiantando que a estratégia da defesa passa por perceber que “nem tudo o que são eventuais ilegalidades constituem crimes”.

O advogado referiu ainda que o seu cliente vai prestar declarações no início do julgamento, na medida em que "possa ajudar a esclarecer os aspetos que estão em causa".

"[Ele] Não irá prestar umas declarações sobre toda a matéria, mas irá prestá-las pontualmente sobre cada bloco de factos que vai estar aqui em discussão”, esclareceu.