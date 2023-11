Agitação marítima põe dez distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira sob aviso amarelo os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo, devido à previsão de agitação marítima forte.

O aviso amarelo vai vigorar até às 12h00 por se preverem ondas de noroeste com 4 a 5 metros, nos distritos de Beja, Faro e Setúbal. Já para os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo o aviso vai manter-se até às 18h00.

De acordo com informação disponível no ‘site’ da Marinha Portuguesa, as barras de Aveiro, Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Vila do Conde, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado no interior da região Sul até meio da manhã e a partir do final da tarde, aguaceiros, mais frequentes nas regiões Norte e Centro, e que serão em geral fracos na região Sul, passando a períodos de chuva fraca no Minho no final do dia.

As previsões apontam também para queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, possibilidade de ocorrência de trovoadas dispersas no litoral Norte e Centro, vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, sendo nor-noroeste na região Sul, por vezes forte (até 40 km/) nas terras altas do Centro e Sul.

Segundo o IPMA, há possibilidade de formação de gelo ou geada em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta, neblina ou nevoeiro matinal e no final do dia, em alguns locais e pequena descida de temperatura.