Zero diz que proposta de OE2024 demonstra fraca adequação à lei de bases do clima

A associação ambientalista Zero defendeu este domingo que o Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) continua a demonstrar uma fraca adequação à lei de bases do clima , com uma dotação abaixo dos 3% da despesa total.

A lei de bases do clima foi aprovada em 05 de novembro de 2021 e destina-se a regular as atividades que contribuem para as alterações climáticas e a promover um comportamento ambientalmente responsável.

Contudo, a associação notou que esta lei ainda não está implementada, lamentando, por exemplo, o atraso na apresentação dos orçamentos de carbono e planos setoriais, que estabelecem limites de emissões de gases com efeitos de estufa.

"Sem a existência e gestão eficaz destes orçamentos, torna-se mais dificil alcançar as metas, ficando Portugal climaticamente como um barco sem rumo. De igual modo, os planos setoriais de mitigação e os planos setoriais de adaptação às alterações climáticas para os setores considerados prioritários ainda não foram sequer apresentados, a menos de dois meses do prazo para a obrigação da sua aprovação por parte do Governo", disse.

A Zero criticou ainda a "falta de clareza" quando ao enquadramento da participação pública no planeamento, tomada de decisões e avaliação das políticas públicas, destacando o atraso na disponibilização do Portal de Ação Climática, cujo início de funcionamento estava previsto para fevereiro deste ano.