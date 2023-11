Ventura pede investigação ao caso do tratamento das gémeas luso-brasileiras no Santa Maria

O líder do Chega, André Ventura, pede uma investigação ao caso do tratamento milionário das meninas luso-brasileiras no hospital Santa Maria, no qual há suspeitas do envolvimento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, através de uma cunha.

"Tem que haver uma investigação porque os crimes são públicos e penso que é o que irá acontecer e é o que tem que acontecer", começou por afirmar Ventura.

Mas o líder do Chega quis ligar uma eventual ação do Presidente da República ao executivo de António Costa.

"Marcelo Rebelo de Sousa nunca poderia, por si só, levar a cabo um conjunto de influências que culminassem na decisão médico ou hospitalar. Teria que ter tido interferência de alguém no Governo", argumentou.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entretanto negou ter tido influência no tratamento médicos de duas bebés luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.