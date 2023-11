Aumento do IUC. “O valor do imposto sobe e os nossos salários não. Estou preocupado com a minha vida”

“Uma medida injusta e discriminatória para as famílias com menos rendimentos. Com a inflação, é impossível comprar um carro mais recente”. As palavras são de Susana Jesus, uma das duas mil pessoas que marcaram presença no desfile de motas contra o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC), que decorreu ao final desta manhã, entre a 2.ª Circular e o Palácio de Belém, em Lisboa.

Susana anda todos os dias de mota na capital e, pela primeira vez, vai ter de pagar imposto. “É um esforço gigante, a juntar ao aumento das despesas familiares nos últimos anos”, explica à Renascença, enquanto cola na parte da frente da viatura um cartaz onde se pode ler “IUC a aumentar e o povo a pagar”.

A alguns metros de distância está Fausto Rebelo. É de Lisboa e apaixonado por motas desde sempre, principalmente porque “facilitam e muito a mobilidade na cidade”. Diz não compreender as razões do governo para aumentar o imposto – e garante que a subida é mais prejudicial para si do que para quem conduz carros.

“Nós temos duas rodas e pesamos 200 quilos. Os carros têm quatro rodas e pesam duas toneladas. Nós desgastamos menos a via, provocamos menos engarrafamentos e poluímos muito menos - e até comparando com alguns veículos de transporte público. No entanto, estamos a pagar muito mais proporcionalmente”, critica.

Fausto garante ainda que quem faz coleção de motas e carros antigos vai ficar “muito prejudicado” com a nova medida do governo, uma vez que é “provável” que o montante do imposto seja superior ao valor do carro. E dá-nos o seu caso como exemplo.