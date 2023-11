BE desafia Marcelo a defender imediato cessar-fogo em Israel e estar ao lado de Guterres

O BE considerou este sábado que o Presidente da República tem de optar se está ao lado do secretário-geral das Nações Unidas em defesa do cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas ou ao lado da "hipocrisia internacional".

Esta advertência a Marcelo Rebelo de Sousa foi transmitida pela coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas, no final de uma visita ao Mercado de Benfica.

Na sexta-feira, durante uma visita ao Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse ao chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal que alguns palestinianos "não deviam ter começado" esta guerra com Israel e aconselhou-os a serem moderados e pacíficos.

Quando Nabil Abuznaid invocou "a ocupação de 56 anos", o chefe de Estado respondeu: "Eu sei, mas não deviam ter começado".