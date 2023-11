120 anos do ACP. Carlos Barbosa denuncia "enorme sofreguidão fiscal dos governos" no setor automóvel

Este sábado, dia em que o Automóvel Clube de Portugal (ACP) encerra as comemorações dos seus 120 anos de existência, o presidente do ACP diz à Renascença que não tem memória de um momento tão difícil para os automobilistas.

Carlos Barbosa acusa os sucessivos governos de revelarem "uma enorme sofreguidão fiscal", arrecadando no setor automóvel mais de 30% dos impostos.

Dinheiro - acrescenta o presidente do ACP - que é depois enterrado onde não devia, dando o exemplo da Efacec.

"Não me lembro do momento tão difícil. A sofreguidão dos governos em irem buscar impostos, e mais impostos, ao setor automóvel é enorme. Neste momento, 32% dos impostos em Portugal vêm do setor automóvel. É uma verdadeira loucura", refere.

"Porque não tem alternativas, noutros sítios, para irem buscar dinheiro, enterram dinheiro onde não deviam enterrar, como é o caso da Efacec. É, portanto, um momento difícil para os portugueses, mas eu espero que consigam resistir esta sofreguidão fiscal que os governos têm", acrescenta.

Mas este sábado é um dia de festa para o ACP e vai regressar à estrada o primeiro automóvel que circulou em Portugal, corria o ano de 1895. Voltará a rolar, e com um ilustre passageiro: O Presidente da República será transportado no velhinho "Panhard & Levassor".