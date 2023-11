Utentes sem médico de família aumentaram em mais de 77 mil em três meses

O número de utentes sem médico de família em Portugal continental registou 1.677.858 em outubro, traduzindo-se num aumento de 77.518 face a agosto, segundo dados do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Trata-se do valor mais alto desde janeiro de 2016, apenas abaixo de maio de 2023, quando 1.757.747 portugueses não tinham acesso a médico de família.

De acordo com as informações observadas pela agência Lusa, a partir da área da Transparência do Portal do SNS (https://transparencia.sns.gov.pt/), o número de pessoas sem médico de família passou dos 1.600.340, em agosto, para os 1.677.858, em outubro.

Os novos resultados demonstram que 16% da população residente em Portugal encontra-se sem médico de família.

Por sua vez, o número de utentes inscritos nos cuidados de saúde primários está estabilizado desde agosto.