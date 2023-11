SNS. Ministério da Saúde repõe salários de mais de quatro mil profissionais com contrato

O Ministério da Saúde vai repor os salários de mais de quatro mil profissionais com contrato de trabalho no Serviço Nacional de Saúde (SNS)

A medida abrange farmacêuticos, técnicos superiores de saúde, de diagnóstico e terapêutica e assistentes técnicos. No caso dos médicos e dos enfermeiros há negociações específicas em curso.

Em comunicado, o Ministério da Saúde indica que os acréscimos de salário vão ser pagos já no próximo mês, alguns casos com retroativos a 2019 num total global de 34 milhões de euros.



O governo sublinha que a medida valoriza os profissionais do SNS e que assegura paridade entre os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas e os trabalhadores com contratos de trabalho

Os profissionais com contrato em funções públicas estão vinculados e não podem acumular salário com outras actividades externas. Os profissionais com contrato de trabalho não estão ainda vinculados. O objectivo desta medida é repor o salário e garantir alguma equidade entre os que estão vinculados e os que têm ainda contrato a termo certo.