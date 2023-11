Saúde. Governo admite “dificuldades”, mas garante “resposta plena” aos utentes

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, assegura que, apesar “das dificuldades e dos problemas” no Serviço Nacional de Saúde, tem sido dada “resposta plena” às necessidades dos utentes.

Em declarações aos jornalistas, em Lisboa, à margem do seminário internacional One Health, organizado pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Manuel Pizarro diz que, apesar dos constrangimentos hospitalares, o número de atendimentos nos serviços de urgência se mantém.



“Não estou a desvalorizar nenhuma das dificuldades e dos problemas que temos", começou por dizer o governante, acrescentando que "graças ao funcionamento em rede" dos serviços, "ainda que, nalguns casos, com incómodo para os doentes, noutros casos, seguramente, sobrecarga para os prestadores, nomeadamente para a emergência pré-hospitalar, para os bombeiros", tem sido possível "dar resposta plena às necessidades".

"Se vir, nos últimos dias, os atendimentos nos serviços de urgência, verificará que mantemos o mesmo número de atendimentos”, reforçou.





