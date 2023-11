"O SNS não está a cumprir a sua função"

A presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV), Maria do Céu Patrão Neves, considera que o “Serviço Nacional de Saúde [SNS] não está a cumprir a sua função”.

“É absolutamente urgente que todas as pessoas, que fazem parte deste mesmo serviço e que podem garantir o seu normal funcionamento, se reúnam, e dialoguem com honestidade, com boa vontade, com sentido de responsabilidade, no sentido de encontrar, o mais depressa possível, as respostas e as soluções necessárias para a população”, afirma a professora universitária, em declarações à Renascença.

Maria do Céu Patrão Neves sublinha que é “absolutamente prioritário” o reforço do SNS, numa altura em que vários serviços hospitalares têm encerrado, um pouco por todo o território.

“Sempre que temos falhas significativas ao nível do Serviço Nacional de Saúde é a população mais frágil, em situação de maior desfavorecimento social que se vê sem alternativas e, por isso, é aquela que é mais penalizada”, considera a presidente do CNECV.

Maria do Céu Patrão Neves alerta que “a ausência de um bom Serviço Nacional de Saúde agrava as dificuldades sociais”.