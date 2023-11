Ministério da Administração Interna inicia ciclo de conferências

O Ministério da Administração Interna inicia, esta sexta-feira, o ciclo de conferências intituladas MAI(s) Próximo sobre a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, a Estratégia de Segurança Rodoviária "Visão Zero" e a Proteção Civil preventiva.

A sessão inaugural decorre na reitoria da Universidade de Lisboa e outras se seguirão no Instituto Politécnico do Porto, na Universidade do Algarve, na Universidade de Évora, e na Universidade de Coimbra.

Este ciclo de conferências servirá para debater o tema da segurança com as autarquias, associações humanitárias, corpos de bombeiros voluntários e a comunidade académica as prioridades a segurança.