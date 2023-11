Luís Filipe Cardoso Lourenço é o novo Inspetor-geral da ASAE

O ministro da Economia e do Mar anunciou, esta sexta-feira, a designação de Luís Filipe Cardoso Lourenço como novo inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

O antigo subinspetor-geral foi designado para o novo cargo em regime de substituição.

Para o cargo de subinspetor-geral foi designada, em regime de substituição, Ana Cristina Domingues de Almeida Caldeira, anterior inspetora diretora da Unidade Nacional de Operações da ASAE.

Em ambos os casos - segundo nota do ministério - privilegiou-se “o conhecimento e a experiência adquiridos no âmbito do mesmo do órgão, bem como a continuidade na prossecução da sua missão, até à nomeação resultante dos procedimentos concursais a realizar pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)”.

De acordo com a mesma nota, a designação do novo inspetor-geral da ASAE “resulta do facto de ter terminado a comissão de serviço do anterior responsável e de a mesma não ser passível de renovação, nos termos da legislação vigente”.

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, aproveitam para reconhecer o trabalho e dedicação dos dirigentes da ASAE, que agora cessam as respetivas funções, enaltecendo, desde logo, o relevante trabalho desenvolvido pelo anterior Inspetor-Geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, ao longo de todo o exercício da sua comissão de serviço, no controlo fiscalizador das atividades económicas em Portugal”, lê-se no comunicado.