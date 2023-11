Helena Sousa vai presidir à Entidade Reguladora para a Comunicação Social

Helena Sousa vai ser a nova presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), sucedendo a Sebastião Póvoas.

A nova presidente da ERC é professora catedrática do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade do Minho (UMinho). Foi um dos dois nomes indicados pelo grupo parlamentar do PS e terá como vice-presidente Pedro Correia Gonçalves, diretor executivo da organização desde dezembro de 2018, indicado pelo PSD.

Helena Sousa foi presidente do ICS da UMinho entre 2010 e 2013, presidente do Conselho Cultural, membro do Conselho de Ética, diretora do Departamento de Ciências da Comunicação e diretora do curso de Doutoramento em Ciências da Comunicação. Atualmente, é presidente do Conselho do Instituto e membro do Conselho de Ética.

Com um trajeto académico particularmente vinculado à área da Economia Política dos Média, Helena Sousa foi a investigadora responsável do projeto “A Regulação dos Média em Portugal: o caso da ERC”, financiado pela FCT, entre 2010 e 2013.

Foi ainda coordenadora do PolObs, o Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura, membro do Conselho Geral Independente da RTP e diretora adjunta do CECS entre 2012 e 2015.

A investigadora colabora há vários anos com o European Audiovisual Observatory, é editora do European Journal of Communication e é atualmente a responsável pela equipa portuguesa do EuromediApp, um projeto europeu financiado pelo programa Erasmus +, dedicado às políticas de regulação das plataformas.