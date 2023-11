Chuva, vento, agitação marítima e neve. Proteção Civil avisa para 48 horas de mau tempo

A Proteção Civil avisa para o agravamento do estado do tempo a partir do fim da tarde desta sexta-feira e durante o fim de semana. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para agitação marítima forte em toda a costa, chuva e trovoada, vento forte e até a possibilidade de queda de neve.

Segundo o aviso à população emitido esta sexta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, de cheias devido ao transbordo do leito de alguns rios e ribeiros, assim como solo instável, piso escorregadio e com objetos soltos, e ainda desconforto térmico devido à redução da temperatura mínima e ao vento.

Em resposta, a Proteção Civil recomenda que se garanta a "desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais", a "adequada fixação de estruturas soltas", o cuidado "na circulação e permanência junto de áreas arborizadas" e "junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros".

A ANEPC também recomenda que não se pratiquem "atividades relacionadas com o mar", como a pesca desportiva, os desportos náuticos e passeios à beira-mar, pede a adoção de uma condução defensiva com "especial atenção à eventual acumulação de neve e/ou formação de lençóis de água nas vias rodoviárias" e ainda que não se atravesse zonas inundadas.

Segundo o IPMA, a tempestade Domingos traz chuva "por vezes forte e acompanhada de trovoada", provocando alertas laranjas no Minho e Douro Litoral durante a manhã de sábado. Está também previsto vento forte, com rajadas até 100 km/h nas terras altas do Norte e Centro, e a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

A agitação marítima forte, com ondas de 6 a 9 metros, está a colocar toda a costa de Portugal continental sob pelo menos aviso amarelo até a manhã de segunda-feira. O período mais crítico será entre o fim da tarde de sábado e o fim da manhã de domingo.