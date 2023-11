Agitação marítima põe sob aviso vermelho sete distritos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo sob aviso vermelho até às 15h00 desta sexta-feira, devido à previsão de “ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros”.

Para hoje prevê-se céu geralmente muito nublado, aguaceiros, sendo fracos e dispersos na região Sul, passando a períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir da tarde e queda de neve acima de 1600 metros de altitude até ao meio da manhã.

As previsões do IPMA apontam ainda para vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) na faixa costeira ocidental e nas terras altas, com rajadas até 60 km/h e 80 km/h, respetivamente, em especial até ao fim da manhã e a partir do fim da tarde, possibilidade de neblina ou nevoeiro em alguns locais do Norte e Centro no final do dia e pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior.

No sábado, uma superfície frontal fria, associada à depressão Domingos, deslocando-se do Atlântico para leste, deverá afetar o continente, com chuva forte e persistente no sábado, no Norte e Centro, em especial no litoral e regiões montanhosas.

De acordo com um comunicado emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apesar de Portugal continental “não ser diretamente atingido pela tempestade, uma superfície frontal fria associada” irá atravessar o território no sábado, originando “períodos de chuva forte e persistente na noite e manhã de dia 4 no Norte e Centro, em especial no litoral e nas regiões montanhosas, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde”.

Na região Sul, prevê-se períodos de chuva, em especial durante a tarde de dia 4, mas que será em geral moderada a fraca.

O IPMA prevê novo aumento da agitação marítima na costa Ocidental, com um pico de intensidade entre o final da tarde de sábado e o final da manhã de domingo, “quando se esperam ondas de noroeste com sete a nove metros de altura, mantendo-se superior a cinco metros até ao final da manhã” de segunda-feira.