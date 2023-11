Tempestade faz quase 900 ocorrências, a maioria queda de árvores

Quase 900 ocorrências foram registadas esta quinta-feira devido à chuva e vento forte, de acordo com o mais recente balanço da Proteção Civil sobre os efeitos da tempestade Ciáran.

“Desde as 00h00 de hoje às 15h00, registámos no território do continente 885 ocorrências relacionadas com meteorologia adversa”, disse à Renascença o comandante Paulo Santos, oficial de operações da Proteção Civil nacional.

As regiões Norte e Centro do país são as regiões mais afetadas pelo temporal e que registaram o maior número de estragos.

O comandante Paulo Santos não tem registo de nenhuma ocorrência significativa, nomeadamente de feridos, desalojados ou danos em infraestruturas críticas.

A Proteção Civil refere que caíram 630 de árvores e 153 estruturas desde as 00h00 desta quinta-feira.

O mau tempo, provocado pela passagem da depressão Ciáran - que traz vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação -, arrancou o telhado de um edifício em São João da Madeira e provocou a queda de várias árvores no Porto.

A autarquia portuense foi, inclusive, obrigada a encerrar os parques urbanos, e aconselha todos os que possam a evitar o uso de viatura pessoal.

Também na região do Porto, em Matosinhos, um contentor caiu em cima de um automóvel junto ao Porto de Leixões, provocando dois feridos.