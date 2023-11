Sismo de magnitude 2,3 sentido na ilha Terceira

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informou esta quinta-feira que às 8h27 (9h27 em Portugal continental) foi registado um evento com magnitude 2,3 na escala de Richter e epicentro a cerca de três quilómetros a norte-nordeste de Cinco Ribeiras, no concelho de Angra do Heroísmo.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia de São Bartolomeu (concelho de Angra do Heroísmo, ilha Terceira)", indica o CIVISA, em comunicado.