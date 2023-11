Sete distritos sob aviso vermelho entre hoje e sexta-feira devido a agitação marítima

Sete distritos de Portugal continental vão estar entre esta quinta-feira e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 09h00 desta quinta-feira e as 15h00 de sexta-feira, devido à previsão de "ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros".

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15h00 de hoje até às 00h00 de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA.

Já em Guarda, Vila Real e Viseu foi emitido, esta madrugada, o aviso laranja até às 06h00.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".