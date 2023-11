Sete distritos sob aviso vermelho e três sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso vermelho entre as 9h00 desta quinta-feira e as 15h00 de sexta-feira, devido à previsão de “ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros”.

Também devido à previsão de agitação marítima forte os distritos de Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15h00 desta quinta-feira até às 00h00 de sábado.

Para esta quinta-feira prevê-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir do início da manhã e que poderão ser ocasionalmente de granizo.

As previsões apontam ainda para possibilidade de ocorrência de trovoada, queda de neve a partir da manhã nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 1200/1400 metros de altitude e para 1000/1200 metros no extremo norte.

Segundo o IPMA, o vento deverá ser moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até 90 km/h até ao fim da tarde, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 110 km/h até ao fim da tarde, podendo ser superiores nos pontos mais altos da Serra da Estrela.