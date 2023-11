Mau tempo. Porto com trânsito condicionado devido a queda de árvores

António Leitão da Silva avisou que se houver necessidade também se vai cortar uma parte da Avenida Brasil, na Foz do Porto, por estar junto à costa marítima, e pediu aos automobilistas para não estacionarem junto das zonas que tenham árvores na cidade do Porto.

"Estamos numa situação extrema (...). Temos neste momento algumas zonas da cidade do Porto que têm problemas de circulação complexos devido à queda de árvores e de outras partes de alguns edifícios na via pública. Neste caso da Praça da República, tivemos de fazer um corte total. Ainda teremos pela frente mais duas horas ou duas horas e meia [para o trabalho de remoção]", esclareceu Leitão da Silva cerca das 10h40.

Também no Porto, outra árvore caiu em cima de uma viatura que circulava na Avenida do Dr. Antunes Guimarães. Devido ao incidente, o trânsito está condicionado naquela zona da cidade.

De acordo com o comando sub-regional Área Metropolitana do Porto, a ocorrência foi registada às 8h50 sem registo de feridos.

"Quem não precise de utilizar a viatura pessoal que não faça hoje durante o dia e evite as zonas com algum com arvoredo. Aliás, a Câmara Municipal do Porto acabou de encerrar todos os parques urbanos", apelou esta quinta-feira o comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão da Silva, durante os trabalhos de remoção de uma árvore de cerca de 20 metros de altura, que caiu na Praça da República, obrigando ao corte de via.

A Polícia Municipal e a Proteção Civil do Porto apelaram esta quinta-feira à população para que evite zonas com arvoredo na cidade e anunciou que a câmara mandou encerrar todos os parques urbanos.

Segundo o comandante da Proteção Civil do Porto, Carlos Marques, há registo de pelos menos 20 ocorrências relacionadas com o mau tempo no Porto, na maioria relacionadas com "quedas de árvores", mas também quedas de estrutura, algumas infiltrações e inundações em virtude dos aguaceiros fortes que se fizeram sentir.

Devido ao mau tempo, o IPMA colocou sete distritos de Portugal continental esta quinta-feira e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte. Portugal continental está esta quinta-feira a sentir os efeitos da depressão Ciáran.

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 09h00 desta quinta-feira e as 15h00 de sexta-feira, devido à previsão de “ondas de noroeste com altura significativa sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros”.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo).

Hoje está também previsto "um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões Norte e Centro, com rajadas até 90 quilómetros por hora (km/h), e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para hoje nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.