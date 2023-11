Mau tempo já provocou mais de 700 ocorrências

A Proteção Civil registou mais de 700 ocorrências em Portugal continental. À Renascença, o comandante Paulo Santos apontou que o Norte é a região mais afetada do país.

"Entre as 0 horas e as 13 horas de hoje, em Portugal continental, registamos um total de 708 ocorrências. A região mais afetada é a região Norte, com 398 ocorrências, e depois a região Centro com mais de 250", explicou o responsável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo o comandante Paulo Santos, as ocorrências estão "maioritariamente" relacionadas com "quedas de árvore e com quedas de estruturas".

O mau tempo, provocado pela passagem da depressão Ciáran - que traz vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação -, arrancou o telhado de um edifício em São João da Madeira e provocou a queda de várias árvores no Porto.

A autarquia portuense foi, inclusive, obrigada a encerrar os parques urbanos, e aconselha todos os que possam a evitar o uso de viatura pessoal.

Também na região do Porto, em Matosinhos, um contentor caiu em cima de um automóvel junto ao Porto de Leixões, provocando dois feridos.