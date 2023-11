Hospital da Feira sem urgências noturnas de Ortopedia e Pediatria

O Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV), com sede em Santa Maria da Feira, anunciou esta quinta-feira que terá serviços de urgência encerrados no período noturno devido a constrangimentos de recursos humanos em Ortopedia e Pediatria.

Segundo a administração dos hospitais de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, a primeira interrupção verifica-se já hoje, na Urgência de Ortopedia e Traumatologia, que, até 15 de novembro, ficará encerrada no período das 20h00 até às 8h00.

"Apesar de todos os esforços efetuados, este serviço de Urgência contará apenas com um médico especialista, que, durante a primeira quinzena do mês, no período compreendido entre as 20:00 e as 08:00, assegurará o apoio [apenas] às situações urgentes internas", explica o CHEDV.

A administração adianta que já deu conhecimento dessa limitação "ao CODU - Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que assegurará o encaminhamento de doentes emergentes de Traumatologia para outras unidades hospitalares da região, dado que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde funcionam em rede".

Ainda assim, o CHEDV recomenda que, durante as noites sem urgência de Ortopedia e Traumatologia no Hospital São Sebastião, na Feira, os utentes "contactem previamente a linha telefónica SNS 24, pelo número 808 24 24 24, antes de se deslocarem a qualquer unidade de saúde".

O anúncio deste encerramento parcial surge três dias após ter circulado um anúncio indicando que a urgência de Ortopedia do CHEDV estaria encerrada durante todas as noites do mês de novembro. A administração dos hospitais que servem uma comunidade na ordem dos 350.000 utentes começou por reconhecer o referido anúncio como real, mas horas depois comunicou que o documento "era falso".

Já na altura, o CHEDV admitia constrangimentos em matéria de recursos humanos, afirmando estar "a encetar todos os esforços para completar as escalas médicas dos seus serviços de urgência".

Hoje, o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) disse ter sido notificado na noite de quarta-feira que seriam encaminhados para Gaia os doentes urgentes de ortopedia de Santa Maria da Feira.

No hospital da Feira, as limitações chegaram também ao serviço de Pediatria, pelo que aquela unidade anunciou hoje que, no próximo fim-de-semana, essa especialidade estará encerrada no período da noite.

A urgência pediátrica do Hospital São Sebastião ficará assim encerrada desde as 20h00 de sábado até às 8h00 de domingo e novamente, no mesmo horário, de domingo para segunda-feira.